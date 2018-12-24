Hatay'a Mühimmat Sevkiyatı Devam Ediyor
1 saat önce
Hatay'a mühimmat sevkiyatı devam ediyorHATAY - Suriye sınırındaki Hatay'a mühimmat sevkiyatı devam ediyor.
Hatay
'a mühimmat sevkiyatı devam ediyor
HATAY - Suriye
sınırındaki Hatay'a mühimmat sevkiyatı devam ediyor.
Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinde bulunan 2. Hudut Taburu 10. Hudut Bölüğü ve Cephanelik Kışlası'na mühimmat yüklü askeri tırların yoğunlaştığı gözlendi. Mühimmat yüklü askeri araçların Kırıkhan'dan çıkarak Kilis
'in Elbeyli
ilçesi üzerinden geniş güvenlik önlemleri altında Suriye'ye hareket edeceği öğrenildi.
Askeri sevkiyatın peyderpey devam edeceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:13 Kaynak: İHA
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