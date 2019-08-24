Hatay'a şehit ateşi düştü
1 saat önce
Hatay'a şehit ateşi düştüDiyarbakır'ın Dicle ilçesinde devriye görevindeki zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Ali Uçar'ın (23) acı haberi, Hatay'daki ailesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:39 Kaynak: DHA
Hatay'a şehit ateşi düştü
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde devriye görevindeki zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Ali Uçar'ın (23) acı haberi, Hatay'daki ailesine ulaştı.
Bekar olan Ali Uçar'ın acı haberini Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde yaşayan aileye, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli ile polis yetkilileri verdi. Oğullarının ölüm haberiyle yıkılan baba Adulsemet Uçar ve anne Emine Gülsüm Uçar, gözyaşlarına boğuldu.
Uçar'ın komşuları evlerine Türk bayrakları astı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Hüseyin BOZOK HATAY, (DHA)-
Gelin ve damat tarafı, "Çok oynadınız" deyip tekme tokat birbirine girdi Davutoğlu'nun "O defterleri açacaksak insan içine çıkamazlar" deyip işaret ettiği tarihte neler olmuştu? Diyarbakır'da zırhlı polis aracı devrildi: 2 polis şehit oldu, 4 polis yaralı İBB, otogar yönetimine ihtarname gönderdi! 3 gün içinde boşaltılması gerekiyor