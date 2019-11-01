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Son Dakika Güncel Hatay'a şehit ateşi düştü

Hatay'a şehit ateşi düştü

7 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resulayn bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan (30) şehit haberi Hatay'da yaşayan ailesine ulaştı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resulayn bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan (30) şehit haberi Hatay'da yaşayan ailesine ulaştı.

Evli olan Şehit Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın şehit haberi Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu mahallesinde yaşayan ailesine Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Belediye Başkanı Fadıl Keskin ve Askeri yetkililer birlikte verdiler.

Aldıkları haber ile ayakta durmakta zorlanan baba Mehmet, anne Ummuhanı Sarıcan ile şehidin yakınlarına komşuları destek olurken yakınları baba ocağına akın etti.

Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken belediye ekiplerince taziye çadırları kuruldu.

(Necati İvgin/İHA)

Hatay'a şehit ateşi düştü

Sarıcan, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:00 Kaynak: İHA
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