Son Dakika Haberleri: Hatay'a şehit ateşi düştü
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'a şehit ateşi düştü

Hatay'a şehit ateşi düştü

10 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resulayn bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan (30) şehit haberi Hatay'da yaşayan ailesine ulaştı.

Hatay'a şehit ateşi düştü, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resulayn bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan (30) şehit haberi Hatay'da yaşayan ailesine ulaştı.


Evli olan Şehit Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın şehit haberi Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu mahallesinde yaşayan ailesine Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Belediye Başkanı Fadıl Keskin ve Askeri yetkililer birlikte verdiler.


Aldıkları haber ile ayakta durmakta zorlanan baba Mehmet, anne Ummuhanı Sarıcan ile şehidin yakınlarına komşuları destek olurken yakınları baba ocağına akın etti.


Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken belediye ekiplerince taziye çadırları kuruldu. - HATAY

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Esenyurt'ta yabancı uyruklu sarhoş sürücü cinsel organını gösterince ortalık karıştı
Üvey kızına istismar iddiasıyla tutuklanan sanık savunmasında iftira atıldığını iddia etti 7 yıllık tüp bebek tedavisi sonucu dünyaya gelen 5 yaşındaki kız, hayatını kaybetti Muş'ta köpeğe işkence eden kişiler hakkında soruşturma başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 11:46:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'a şehit ateşi düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]