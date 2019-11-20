Son Dakika Haberleri: Hatay'a şehit ateşi düştü
Son Dakika Güncel Hatay'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Hatay'a şehit ateşi düştü

6 saat önce

Hatay'a şehit ateşi düştüBartın'da eğitim dalışında şehit olan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş'ın (34) Hatay'ın Erzin ilçesindeki babaevine ateş düştü.

Hatay'a şehit ateşi düştü

Bartın'da eğitim dalışında şehit olan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş'ın (34) Hatay'ın Erzin ilçesindeki babaevine ateş düştü.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Amasra Tarlaağzı Limanı Mağaralar mevkiinde meydana geldi. DEGAK-03 Tim Komutanı Astsubay Hakan Karataş, dün 2 uzman erbaş ile birlikte eğitim dalışı için denize daldı. İki uzman erbaş su yüzüne çıkarken Hakan Karataş çıkmadı. Bunun üzerine 36 kişilik dalgıç ekibi ile arama çalışmaları başlatıldı. Hakan Karataş'ın cansız bedeni bu sabah saatlerinde Mağaralar bölgesinde bulundu.

BABAEVİ BAYRAKLARLA DONATILDI

Evli ve 1 çocuk babası olan babası Astsubay Hakan Karataş'ın acı haberi Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki ailesine bildirildi. 2 kardeşi bulunan şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Sokağa taziye çadırı kuruldu. Şehidin anne ve babasının Bartın'a gittikleri öğrenildi. Şehidin cenazesi, yarın Erzin'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Sedat İSKENDEROĞLUERZİN (Hatay), (DHA)-

=======================

Hatay'a şehit ateşi düştü

Hakan Karataş, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevi firarisi, eşini kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü
Demet Akalın, MasterChef Kıvanç'a sert çıktı: Pilavcılara kurban ol, saygısız olan sensin Güleda'yı 'bana geri dönmezsen kendimi asarım' diye tehdit etmiş Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 02:10:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'a şehit ateşi düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]