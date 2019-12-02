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Hatay'a şehit ateşi düştü

6 saat önce

SURİYE'nin Tel Abyad kentinde PYD'li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar'ın (22) Hatay'daki baba evine acı haber ulaştı.

Hatay'a şehit ateşi düştü, System.String[]

SURİYE'nin Tel Abyad kentinde PYD'li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar'ın (22) Hatay'daki baba evine acı haber ulaştı.

Barış Pınarı Harekat Bölgesinde Tel Abyad kentinde PYD'li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar'ın Antakya ilçesi Açık Dere Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber askeri heyet tarafından ulaştırıldı. Hikmet ve anne Emine Çınar çifti çocuklarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Rahatsızlanan Çınar çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti.Bekar olduğu öğrenilen şehit Çınar'ın, baba evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları da Çınar ailesine taziyeye geldi. Şehit Uzman Çavuş Harun Çınar'ın ne zaman defnedileceği konusunda henüz açıklama yapılmadı.


Çınar, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:19 Kaynak: DHA
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