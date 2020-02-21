Hatay'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Hatay'a şehit ateşi düştü

29 dakika önce

SURİYE'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın (24) memleketi Hatay'ın Samandağ ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı.

Hatay'a şehit ateşi düştü, System.String[]

SURİYE'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın (24) memleketi Hatay'ın Samandağ ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı.

Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın Samandağı Deniz Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Remzi Fırıncıoğulları ve anne Münteha Fırıncıoğulları'nın İzmir'de bulunması nedeniyle şehidin yakınlarında verdi. Oğullarının şehit olduğu haberini İzmir'de alan Fırıncıoğulları çiftinin Hatay'a gelmeleri için özel uçak tahsis edildiği öğrenildi. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları taviye için eve akın etti. Baba Remzi Fırıncıoğulları'nın 3 yıl önce oğlunu asteğmen olarak birliğine teslim ettiği fotoğrafları sosyal medya hesabından "Bugün oğlum Ali Emre'yi asteğmen rütbesiyle Balıkesir Bakım-Onarım Komutanlığı'na vatan görevini yapmak üzere teslim ettim. Yıllar ne çabuk geçmiş, en küçük oğlumuzu askere gönderecek yaşa gelmişiz. Hayırlısıyla görevlerini ifa ederler inşallah. Allah evlatlarımızın ana babalarına sağ salim dönmelerini nasip etsin, vatanımızı milletimizi korusun kendilerine şimdiden hayırlı tezkereler diliyorum" notuyla paylaştığı görüldü.Bekar olan şehidin Samandağ ilçesinde defnedileceği öğrenilirken, cenaze töreninin ne zaman olacağı konusunda henüz bilgi verilmedi.


Ali Emre, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:35 Kaynak: DHA
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