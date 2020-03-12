Hatay'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Hatay'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin Resulayn kentinde, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Sözleşmeli Uzman Onbaşı Erbaş Beyazıt Bestami Buluş'un acı haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş Bezayıt Bestami Buluş, Resulayn'da terör örgütü mensuplarının açtığı ateş sonucu şehit oldu. Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ile askeri erkan, şehidin ilçede yaşayan annesi Aynur Ertem'e acı haberi verdi. Şehit Buluş'un evinin bulunduğu sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alınca fenalaşan aile bireylerine ise sağlık ekibi müdahale etti.

DEDESİ KORE GAZİSİYMİŞ

Şehit Beyazıt Bestami Buluş'un babası Mehmet Buluş'un, 20 yıl önce Almanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Şehidin dedesi Ali Ertem'in ise Kore gazisi olduğu öğrenildi. Şehit Jandarma Sözleşmeli Uzman Onbaşı Erbaş Beyazıt Bestami Buluş, yarın cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verilecek.