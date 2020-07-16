Hatay'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Siirt'in Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak şehit olan polis memuru Anıl Kemal Kurtul'un Hatay'daki ailesine acı haber verildi.



Siirt'te gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz'da Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle gerçekleşen çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 polis özel harekat personeli yaralandı. Yaralı polisler helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan 2 polis memuru hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



2 yıl önce evlenen 1 çocuk babası şehit polis memuru Anıl Kemal Kurtul'un Hatay'daki ailesine bugün yetkililer tarafından acı haber verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, cenazenin cuma namazını müteakiben Kırıkhan Hacı Meryem Kompleksinde düzenlenecek cenaze törenin ardından Kırıkhan Şehitliği'nde defnedileceği öğrenildi. - HATAY