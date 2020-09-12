Hatay'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Hatay'a şehit ateşi düştü

Van'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın şehadet haberi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Van'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın şehadet haberi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Yıldırım-10 Operasyonları kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 3 asker şehit düşerken, 1 asker yaralandı. Şehitlerden Hataylı Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın acı haberi Reyhanlı ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Evli ve bir erkek çocuğu bulunan şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Uçar ailesi büyük üzüntü yaşarken, acı haberi alan diğer yakınları ve komşular da taziye için şehit evine geldi. Şehidin naaşının yarın öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi planlanıyor. - HATAY

Son Dakika

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Kural böyle

ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, ligde Sumgayıt'a yenildi

İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz

Rıdvan Dilmen, hakemin verdiği kararı eleştirdi: Ben böyle penaltı vermem

Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz

Rizespor Başkanı Hasan Kartal isyan etti: Bu adamın hemen cezalandırılması lazım

ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti

Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon 'Tatlı' geçecek

Son Dakika: Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti

Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı

Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter

Fenerbahçe'nin gündemindeki Eran Zahavi, gözaltına alındı

İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi