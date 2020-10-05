Hatay'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Hatay'a şehit ateşi düştü
Hatay'a şehit ateşi düştü Yıldırım-3 Operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın baba evine Türk bayrakları asıldı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın baba...
Hatay'a şehit ateşi düştü
Yıldırım-3 Operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın baba evine Türk bayrakları asıldı
HATAY - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın baba ocağına ateş düştü.
Çatışmada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın Hatay'ın Erzin ilçesindeki ailesine acı haber verildi. Baba Sait Yırtıcı evladının şehit olduğu haberini aldıktan sonra büyük üzüntü yaşadı.
6 ay önce evlendiği öğrenilen şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.
Şehidin cenazesinin bugün Erzin'e getirilerek toprağa verilmesi bekleniyor.
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