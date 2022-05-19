HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ZEYTİN Dalı Harekat Bölgesi'nde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in (24) acı haberi Hatay'daki ailesine ulaştı.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu yaralanan ve Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel (24), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit Şenel'in acı haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin Aydınlı Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asıldı.

Şehit Haydar Şenel'in cenazesi, öğle vakti kılınacak namazın ardından Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Şenel ailesinde 4 kardeşten 1'i olan şehidin bekar olduğu öğrenildi.