Hatay'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Hatay'a şehit ateşi düştü

24.05.2022 12:43

Hatay'a şehit ateşi düştü Şehidin evine dev Türk bayrakları asıldı Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın ailesine acı haber verildi Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın Hatay'ın...

Hatay'a şehit ateşi düştü

Şehidin evine dev Türk bayrakları asıldı

Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın ailesine acı haber verildi

HATAY - Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın Hatay'ın İskenderun ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Kuzey Irak bölgesinde icra edilen Pençe Kilit Harekatında Meluni Dağı kırsalında bölücü terörist unsurlar ile çıkan çatışma sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Kapılay'ın ailesine acı haberi İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından verildi.

Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay 23 yaşında ve bekardı.

Hatay'a şehit ateşi düştü
Hatay'a şehit ateşi düştü
Hatay'a şehit ateşi düştü
Hatay'a şehit ateşi düştü

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'a şehit ateşi düştü - Son Dakika


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