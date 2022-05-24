Hatay'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Hatay'a şehit ateşi düştü

24.05.2022 13:23
Hatay'a şehit ateşi düştü

Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın (25) acı haberi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

PENÇE- Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın (25) acı haberi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kapılay'ın acı haberi, İskenderun'a bağlı Modern Evler Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehit Kapılay'ın evine Türk bayrakları asıldı. İskenderun ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taziye çadırı kurdu. Şehidin annesi Sevinç ve babası Erkan Kapılay'ın yakınları, acı haberle taziye evine akın etti.


Hatay'a şehit ateşi düştü
Hatay'a şehit ateşi düştü
Hatay'a şehit ateşi düştü
Hatay'a şehit ateşi düştü
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Kaynak: DHA

Piyade Uzman Çavuş, İskenderun, Hatay, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'a şehit ateşi düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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