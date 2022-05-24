HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika
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HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

24.05.2022 14:36

Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın (25) acı haberi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın (25) acı haberi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kapılay'ın acı haberi, İskenderun'a bağlı Modern Evler Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehit Kapılay'ın evine Türk bayrakları asıldı. İskenderun ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taziye çadırı kurdu. Şehidin annesi Sevinç ve babası Erkan Kapılay'ın yakınları, acı haberle taziye evine akın etti.

HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

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Kaynak: DHA

Piyade Uzman Çavuş, İskenderun, Hatay, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika


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