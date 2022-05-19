HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlerin havan saldırısında yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in (24) cenazesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki mezarlık kompleksine getirildi. Burada düzenlenen törene Hatay Valisi Rahmi Doğan, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Şehit Şenel'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verildi. Törende "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı, tekbirler getirildi.