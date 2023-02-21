DEPREMZEDEDEN KENTTEN AYRILAN EKİPLERE 'YOLUNUZ AÇIK OLSUN' NOTU - Son Dakika
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DEPREMZEDEDEN KENTTEN AYRILAN EKİPLERE 'YOLUNUZ AÇIK OLSUN' NOTU

21.02.2023 11:12

HATAY'ın Samandağ ilçesindeki depremzedeler, ilçe çıkışındaki uyarı levhasının üstüne, kendilerine yardıma gelen ekiplere teşekkür etmek için 'Sizden Allah razı olsun. Yolunuz açık olsun' yazılı karton astı.

HATAY'ın Samandağ ilçesindeki depremzedeler, ilçe çıkışındaki uyarı levhasının üstüne, kendilerine yardıma gelen ekiplere teşekkür etmek için 'Sizden Allah razı olsun. Yolunuz açık olsun' yazılı karton astı. Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından on binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin etkilediği illerde büyük yıkım yaşandı. Evlerinİ, işyerlerinİ kaybeden vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak için yardımlar ve arama- kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi. Hatay'da yardım ve arama çalışmalarına katılmak için gelen binlerce kişi, yavaş yavaş kentten ayrılmaya başladı. Samandağ ilçesinin çıkışında yer alan refüjdeki uyarı levhasına, depremzedeler tarafından yardıma gelen ekiplere teşekkür etmek için 'Sizden Allah razı olsun. Yolunuz açık olsun' yazılı küçük bir karton asıldı. Deprem sırasında çok zor anlar yaşadıklarını anlatan Cevdet Sağıltıcı, 'Suudi Arabistan'da çalışıp 20 yıl para biriktirdim bu evi yaptım. 1'i evli 4 çocuğum var. Depremde evimiz yıkıldı. Çok kötü bir depremdi. Hayatta böyle bir deprem görmedim. 8 kişi bir çadırda kalıyoruz. Yardım edenlerden Allah bin kere razı olsun. Yazıyı bize yardım edenlere teşekkür etmek için yazdım. Bizi terk etmediler dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel DEPREMZEDEDEN KENTTEN AYRILAN EKİPLERE 'YOLUNUZ AÇIK OLSUN' NOTU - Son Dakika

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