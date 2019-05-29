HATAY ABD'de Türk Organize Sanayi Bölgesi kurulacak

ABD'de Türk Organize Sanayi Bölgesi kurulacakMÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yapılacak olan Türk Organize Sanayi Bölgesi için iş adamlarına yatırım çağrısında bulundu.MÜSİAD Hatay Şubesi'nin ev sahipliğinde Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu, iş adamları ve oda temsilcilerinin katılımıyla, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda 'ABD Türk Organize Sanayi Sitesi ve Finansman İmkanları' paneli yapıldı.Ali Bayramoğlu, ABD'de altı eyalet üzerinde Türk Organize Sanayi Bölgesi kurma çabası içerisinde ile ciddi ve çok önemli pazarlık aşamasında olduklarını, ağırlıklı olarak da Teksas üzerinde durduklarını söyledi. Bayramoğlu, ABD'nin toplam dış ticaretinin 4 trilyon Dolar hacminde olduğunu, Türkiye'nin ise ABD ile ticarette 20 milyar Dolarla binde 5'lik bir paya sahip olduğunu kaydetti.Bayramoğlu, ABD'de yatırım yapmaları için iş adamlarına çağrıda bulunarak şunları söyledi:"Şu anda üzerinde çalıştığımız 6 tane eyaletle görüşme yapıyoruz. En ağırlık Teksas gözüküyor ondan sonra Florida ağırlıklı gözüküyor. Amerikalılarla pazarlık yapıyoruz. Eyaletlerle, nasıl pazarlık yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşalar? 'Yeri vereceksiniz, alt yapıyı yapacaksınız, yolu, elektriği, suyu, kanalizasyonu bitireceksiniz. Bizim size verdiğimiz istatistiklere göre binaları da yapacaksınız, biz onların içerisine yatırıma gelirken leasing firmalarıyla da bizleri yan yana oturtacaksınız. Bütün yatırımları siz yapacaksınız, bizden bir kuruş parada ödemeyeceğiz. 3 yıl ödemesiz, 20 yıl vadeli de kredilendirme yapacaksınız' dedik. Bunun pazarlığını yapıyoruz orada. Yani iş adamını çağırdığımızda 'Siz cebinizden para getirin' demiyoruz arkadaşlar."