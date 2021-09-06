Hatay açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları hem açık denizde hem de sahilde devam ediyor.

Seyit Onbaşı Gemisi ile çok sayıda römorkör Samandağ açıklarında temizlik çalışmalarına katılıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de kıyıdaki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, sahil boyunca kirlilik gözleniyor.

Geçen hafta Suriye'den kaynaklı petrol sızıntısı sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İskenderun Körfezi ve Mersin kıyılarında önlemler alınmaya başlanmıştı.