Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Suriye'den kaynaklı petrol sızıntısı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İskenderun Körfezi ve Mersin kıyılarında önlemler alınmaya başlanmıştı.

Arda Turan, Berkay saldırısı hakkında ilk kez net konuştu: Kimse benim eşime mesaj atamaz

"Allah'ım Sen bize şehitlik nasip et" diye dua etti, 5 yıl sonra şehit oldu