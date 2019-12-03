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Hatay-afrinli engellilerle kahvaltı

6 saat önce

Afrinli engellilerle kahvaltıHatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Eğitim Köyü'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle kahvaltı programı düzenlendi.

Afrinli engellilerle kahvaltı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Eğitim Köyü'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle kahvaltı programı düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı, Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü düzenlenen programa, Afrinli 50 bedensel engelli birey katıldı. İHH Suriye Çalışmaları Afrin Ofisi Sorumlusu Cengizhan Özdemir, Reyhanlı Eğitim Köyü'nde yapmış olduğumuz organizasyonda Afrin'de yaşayan engelli bireylerin mutlu bir gün geçirmelerini sağlamış oldukö dedi.

Özdemir, organizasyona katkılarından ötürü Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Kahvaltının ardından Reyhanlı Eğitim Köyü'nü gezen Afrinli bedensel engelli misafirlere program sonunda çeşitli hediyeler verildi.

Hatay-afrinli engellilerle kahvaltı

Dünya Engelliler Günü, Reyhanlı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:41 Kaynak: DHA
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