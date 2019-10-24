HATAY-Ailece sanata gönül verdiler

Ailece sanata gönül verdiler

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 20 yıllık mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak (50), yıllardır eserler ortaya çıkardığı sanatı eşine ve kızına öğretti. Aile boyu sanata gönül veren 'Altınorak' ailesi, birlikte atölye çalışmaları yapıyor.

Reyhanlı'daki atölyesinde çalışmalarını sürdüren Merdan Altınorak, 20 yıl önce hobi olarak mozaik sanatına başladı. Mozaik sanatı yıllar geçtikçe Altınorak'ın mesleği haline geldi. İlerleyen yıllarda ise bu defa hurda parçalarından heykeller yapmaya başlayan Altınorak'ı örnek alan kızı Dilara Altınorak (19) da resim, mozaikle resim, hurda parçalarından heykeller yapmaya başladı. Anne Nur Altınorak ise eşi ve kızının hurda parçalarından yaptığı heykelleri mozaikle süslemeye başladı.

EŞİNİ DESTEK, KIZINDAN ÖRNEK ALDI

Altınorak'ın eşi Nur Altınorak (43), en büyük desteği eşinden, ilhamı da kızı Dilara'dan aldığını söyledi. Hurda ve mozaikle çalışmaya başlayan kızı Dilara'yı örnek aldığını belirten Nur Altınorak, 'Bir anda kendimi hurda ve mozaik sanatının içinde buldum. En büyük desteği de eşimden alıyorum. Burada, hurda ile 3 boyutlu eserler ortaya çıkarıyor daha sonra da bunları mozaikle süslüyorum. Ortaya daha farklı eserler çıkmaya başladı. İşi severek ve isteyerek yapıyor ve büyük zevk alıyorumö dedi.

SANAT AİLEDE SEVGİYİ ARTTIRIR

Lise son sınıf öğrencisi Dilara Altınorak ise babasının sanata olan ilgisiyle kendisinin de bu yolda ilerlediğini belirterek Dilara Altınorak, 'Babamın sanatçılığından faydalanmak ve gelecekte iyi bir hurda ve mozaik sanatçısı olmak için babamı örnek aldım. Sanat, aile içerisinde sevgi ve saygıyı arttırır. Babamla birlikte çalışıyorum, 19 yaşında sanatla iç içe oldum. 4-5 yıldır mozaik resim yaparken son 5 aydan bu yana da hurda ile çeşitli heykeller yapmaya başladım. En büyük desteği babam ve annem ile öğretmenlerimden aldım. Sanatçı bir ailenin ferdi olduğum için mutluyum. Ailecek sanatsal yönlerimiz gelişmiş durumda diye konuştu.

AİLECE SANATÇI OLDUK

Mozaik ve hurda sanatçısı Metrvan Altınorak, meslek yaşamında en önemli kazancının ailece sanata olan ilgilerinin artması olduğunu belirterek, şunları söyledi

'20 yıldır sanatla uğraşıyorum. Bu yıl benim için en güzel yıl oldu, çünkü ailemde sanat kervanıma katıldı. Eşim ve kızımla birlikte heykel ve mozaik sanatında ilerleme kaydettik. Eşim 3 boyutlu mozaiği hurda ile süsleyince ortaya çok güzel fikirler çıktı. Kızımda bir süredir mozaik resim, hurda ile heykeller yapmaya başladı. Ailece sanatla uğraşıyoruz. Bundan da çok mutluyum tüm ailelerinde de herhangi bir sanatla uğraşmalarını tavsiye ederim.