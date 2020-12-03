Hatay ailesinin mutlu günü

İhlas Haber Ajansı Spor Servisi gece sorumlusu Burak Hatay ve eşi Ayşe Hatay'ın kız bebekleri dünyaya geldi. Hatay çifti kızlarına Lila ismini verdi.

İhlas Haber Ajansı Spor Servisi gece sorumlusu Burak Hatay ve eşi Ayşe Hatay'ın kız çocuğu oldu. Dün İstanbul'da hayata gözlerini açan ve 'Lila' adı verilen bebeğimize İHA Spor ailesi olarak sağlıklı bir ömür diler, Hatay Ailesi'ni de bu mutlu günü için tebrik ederiz. - İSTANBUL