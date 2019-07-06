İçişleri Bakanlığı: Amanos Dağları'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
21 dakika önce
İçişleri Bakanlığı, Amanos Dağları kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:54 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Hatay Amanos Dağları kırsalındaki hava destekli operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
HAVA DESTEKLİ OPERASYON
Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hatay Amanos Dağları kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
Adnan Oktar suç örgütü davasında yeni gelişme! Mete Oktar serbest bırakıldı
Bolu'da piyasa değeri 72 milyon dolar olan kaliforniyum ele geçirildi
Taksicilere 'son durak' operasyonu: Turistler için 'mal', 'kuş' diyorlarmış
Reyhanlı'da bomba yüklü otomobilde ölen Suriyelilerin örgüt bağlantısı araştırılıyor