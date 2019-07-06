Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: Amanos Dağları'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: Amanos Dağları'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

21 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, Amanos Dağları kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Amanos Dağları'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Hatay Amanos Dağları kırsalındaki hava destekli operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hatay Amanos Dağları kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:54 Kaynak: AA
Amanos Dağları, Hatay, Güncel
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