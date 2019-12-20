Hatay amanoslar'da teröristlere ait 9 depo ve 1'i altı odalı 3 sığınak bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay amanoslar'da teröristlere ait 9 depo ve 1'i altı odalı 3 sığınak bulundu - Son Dakika

Hatay amanoslar'da teröristlere ait 9 depo ve 1'i altı odalı 3 sığınak bulundu

6 saat önce

Hatay Amanoslar'da teröristlere ait 9 depo ve 1'i altı odalı 3 sığınak bulundu.

Hatay Amanoslar'da teröristlere ait 9 depo ve 1'i altı odalı 3 sığınak bulundu

Hatay amanoslar'da teröristlere ait 9 depo ve 1'i altı odalı 3 sığınak bulundu

Amanoslar, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:23 Kaynak: DHA
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