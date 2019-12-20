Hatay amanoslar'da teröristlere ait 9 depo ve 1'i altı odalı 3 sığınak bulundu - Son Dakika

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Hatay amanoslar'da teröristlere ait 9 depo ve 1'i altı odalı 3 sığınak bulundu
6 saat önce
Hatay Amanoslar'da teröristlere ait 9 depo ve 1'i altı odalı 3 sığınak bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:23 Kaynak: DHA
Hatay Amanoslar'da teröristlere ait 9 depo ve 1'i altı odalı 3 sığınak bulundu
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