HATAY Amik Ovası, baharın gelişiyle rengarenk oldu - Son Dakika
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HATAY Amik Ovası, baharın gelişiyle rengarenk oldu

6 saat önce

Amik Ovası, baharın gelişiyle rengarenk olduHATAY'ın bereketli topraklarına sahip olan Reyhanlı ilçesineki Amik Ovası, çiçeklerin açması ile birlikte rengarenk bir ovaya dönüştü.

Amik Ovası, baharın gelişiyle rengarenk oldu

HATAY'ın bereketli topraklarına sahip olan Reyhanlı ilçesineki Amik Ovası, çiçeklerin açması ile birlikte rengarenk bir ovaya dönüştü. Reyhanlı ilçesindeki Amik Ovası'nda arazilere ekili olan çeşitli meyve türleri de çiçek açmaya başladı. Adeta bir renk cümbüşüne dönen Amik Ovası'nda buğday ekili arazilerin yanı sıra meyve bahçelerindeki farklı renklilik görenleri de hayrete düşüyor. Yanına çocuklarını alan vatandaşlar renkli çiçeklerle bezenmiş olan ovada piknik yapıp, gezerken bazı vatandaşlarda ağaçların arasında gezinerek baharın tadını çıkarıyor.

Çocuklarıyla geldiği renkli çiçeklerin açtığı meyve bahçesinde fotoğraf çektiren Ömer Faruk Ezer, Amik Ovası'na baharın geldiğini söyleyerek, çocukları ile baharın ve bu güzelliğin tadını çıkardığını belirtti.

HATAY Amik Ovası, baharın gelişiyle rengarenk oldu

Amik Ovası, Reyhanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:42 Kaynak: DHA
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