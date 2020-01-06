Hatay amik ovası sular altında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay amik ovası sular altında - Son Dakika

Hatay amik ovası sular altında

6 saat önce

Amik Ovası sular altındaHATAY'da etkili olan sağanak nedeniyle Amik Ovası'nda binlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı.

Amik Ovası sular altında

HATAY'da etkili olan sağanak nedeniyle Amik Ovası'nda binlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Hatay Havalimanı çevresindeki tarım arazileri de göle döndü.

Kentte son 2 haftadır aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Amik Ovası'nda birçok ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Hatay Havalimanı çevresinde bulunan tarım arazileri de göle döndü. Hatay'a tarım işçisi olarak çalışmaya gelen kişilerin kurdukları çadırlar da sular altında kaldı. Sular tarlalara giden stabilize yolları da kapladı.

Hatay amik ovası sular altında

Hatay Havalimanı, Amik Ovası, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:08 Kaynak: DHA
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