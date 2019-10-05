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Hatay anaokulunda 'çılgın saç partisi'

1 saat önce

Anaokulunda 'Çılgın saç partisi'Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir anaokulunda 'Çılgın saç partisi ve defile' etkinliği büyük ilgi gördü.

Anaokulunda 'Çılgın saç partisi'

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir anaokulunda 'Çılgın saç partisi ve defile' etkinliği büyük ilgi gördü.

Daha önce General Şükrü Kanadlı'nın köşk olarak kullandığı, daha sonra Kız Meslek Lisesi, bir dönem de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılan İskenderun Anaokulu'nda uyum haftası etkinlikleri kapsamında 'Çılgın saç partisi ve defile' düzenlendi. Sınıf öğretmeninin katkısıyla tüm öğrencilerin saçları farklı sitilde yapıldı, müzik eşliğinde ailelerinin karşısına çıktılar. Zaman zaman heyecanlı anların yaşandığı çılgın saç partisi ailelerden de büyük alkış aldılar. Etkinlikte minik öğrenciler ile aileleri de keyifli anlar yaşadı.

Hatay anaokulunda 'çılgın saç partisi'

İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:26 Kaynak: DHA
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