Hatay anne kazadan yaralı kurtuldu, çocuğu evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay anne kazadan yaralı kurtuldu, çocuğu evinde ölü bulundu - Son Dakika

Hatay anne kazadan yaralı kurtuldu, çocuğu evinde ölü bulundu

6 saat önce

Anne kazadan yaralı kurtuldu, çocuğu evinde ölü bulunduHATAY'ın Defne ilçesinde 150 metre yükseklikten uçuruma yuvanan ve kazadan yaralı olarak kurtulan Gökben O.'nun oğlu 2 yaşındaki S.E.O. ise babası Mehmet O. tarafından evde ölü bulundu.

Anne kazadan yaralı kurtuldu, çocuğu evinde ölü bulundu

HATAY'ın Defne ilçesinde 150 metre yükseklikten uçuruma yuvanan ve kazadan yaralı olarak kurtulan Gökben O.'nun oğlu 2 yaşındaki S.E.O. ise babası Mehmet O. tarafından evde ölü bulundu.

Gökben O.'nun kullandığı otomobil, sürücüsüsün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu Döver Mahallesi'nde 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Eşinin kaza yaptığı haberini alan Mehmet O., olay yerine geldiğinde Gökben O.'nun yaralı kurtulduğunu gördü ancak araçta 2 yaşındaki oğlunun olmadığını öğrenince Subaşı Mahallesi'ndeki evine gitti. Eve giren Mehmet O., 2 yaşındaki oğlu S.E.O.'nun hareketsiz şekilde yattığını görünce 112 Acil'i arayıp, yardım istedi. Eve sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çocuğun öldüğü belirlendi.

Polis ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük S.E.O.'nun cansız bedeni, otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Anne Gökben O.'nun hastanedeki tedavisi devam ederken, S.E.O.'nun ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Polis, olay ile ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Hatay anne kazadan yaralı kurtuldu, çocuğu evinde ölü bulundu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı
Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı

Son Dakika Haberleri
19:06 Çin televizyonu, Uygur Türkleri eleştirileri üzerine Demokrat aday adaylarının canlı yayınını kesti - Son Dakika
19:06 Çin'in Doğu Türkistan politikaları Ordu'da protesto edildi - Son Dakika
19:05 Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi - Son Dakika
19:05 Malatya'da 2 ton kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika
19:04 El Kaide terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 19:07:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay anne kazadan yaralı kurtuldu, çocuğu evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]