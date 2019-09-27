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Hatay antakya trafiğinde 'tek yön' değişikliği

25 dakika önce

Antakya trafiğinde 'tek yön' değişikliğiHatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışmaları sonucu Antakya merkezde trafik akışını rahatlatmak üzere bazı değişiklikler hayata geçirilecek.

Antakya trafiğinde 'tek yön' değişikliği

Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışmaları sonucu Antakya merkezde trafik akışını rahatlatmak üzere bazı değişiklikler hayata geçirilecek. Uygulamayla bazı cadde ve kavşaklar tek yön olarak düzenlenecek.

30 Eylül Pazartesi tarihi itibariyle hayata geçecek değişiklikle Gündüz Caddesi'nde Armutlu Kavşağı istikametinden Cumhuriyet Meydanı istikametine doğru tek yön olarak trafik akışı sağlanacak. Adnan Menderes Caddesi'nde ise trafik akışı, Cumhuriyet Meydanı istikametinden Kültür Merkezi istikametine doğru yine tek yön olarak düzenlenecek. İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi ile Adnan Menderes Caddesi arasındaki kısımda, Cumhuriyet Caddesi istikametine tek yönlü trafik akışı düzenlenmesi yapılacak. Büyükşehir yetkilileri, hayata geçecek değişikliklerin şehir içi trafiği rahatlatmak adına yapıldığını ifade etti.

Hatay antakya trafiğinde 'tek yön' değişikliği

Cumhuriyet Meydanı, Antakya, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:12 Kaynak: DHA
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