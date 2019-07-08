HATAY Apartmanın bodrum katında patlama sonrası yangın çıktı Yaralılar var - 2
1 saat önce
HATAY Apartmanın bodrum katında patlama sonrası yangın çıktı Yaralılar var - 2(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:30 Kaynak: DHA
HATAY Apartmanın bodrum katında patlama sonrası yangın çıktı Yaralılar var - 2
(Tür: Yurt)
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