Son Dakika Haberleri: HATAY Apartmanın bodrum katında patlama sonrası yangın çıktı: Yaralılar var
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HATAY Apartmanın bodrum katında patlama sonrası yangın çıktı: Yaralılar var

1 saat önce

Apartmanın bodrum katında patlama sonrası yangın çıktı: Yaralılar varHatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir apartmanın bodrum katında boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda patlama meydana geldi.

Apartmanın bodrum katında patlama sonrası yangın çıktı: Yaralılar var
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir apartmanın bodrum katında boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda patlama meydana geldi. Patlama sonrası dairede yangın çıktı. Olayda yaralılar olduğu öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.
HATAY Apartmanın bodrum katında patlama sonrası yangın çıktı: Yaralılar var
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:30 Kaynak: DHA
Reyhanlı, Hatay, Güncel
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