HATAY Apartmanın bodrum katında patlama sonrası yangın çıktı Yaralılar var - 3
1 saat önce
HATAY Apartmanın bodrum katında patlama sonrası yangın çıktı Yaralılar var - 3 (AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:42 Kaynak: DHA
HATAY Apartmanın bodrum katında patlama sonrası yangın çıktı Yaralılar var - 3 (AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)
(Tür: Yurt)
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