Son Dakika Haberleri: HATAY Apartmanın bodrum katında patlama sonrası yangın çıktı Yaralılar var - 4
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HATAY Apartmanın bodrum katında patlama sonrası yangın çıktı Yaralılar var - 4

58 dakika önce

HATAY Apartmanın bodrum katında patlama sonrası yangın çıktı Yaralılar var - 4(Tür: Yurt)

HATAY Apartmanın bodrum katında patlama sonrası yangın çıktı Yaralılar var - 4
(Tür: Yurt)
HATAY Apartmanın bodrum katında patlama sonrası yangın çıktı Yaralılar var - 4
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:49 Kaynak: DHA
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