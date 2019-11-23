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Hatay ara tatilde görev yaptıkları okulun çehresini değiştirdiler

6 saat önce

Ara tatilde görev yaptıkları okulun çehresini değiştirdilerHATAY'da bir anaokulundaki miniklerin ara tatilde olması, okul idaresi ve öğretmenler tarafından fırsata çevrildi.

Ara tatilde görev yaptıkları okulun çehresini değiştirdiler

HATAY'da bir anaokulundaki miniklerin ara tatilde olması, okul idaresi ve öğretmenler tarafından fırsata çevrildi. Hatay Büyükşehir ve Dörtyol Belediyesi'nin desteği ile okulun eksikleri giderilip, peyzaj çalışması yapıldı. Çalışmalara öğretmenler de katıldı.

Dörtyol'da, Portakal Çiçeği Anaokulu Müdürü Ömer Burgaç ve kurum personelleri, ara tatil döneminde okuldaki eksikleri ve tadilatları tamamlamak için çalışma başlattı. Okul bahçesinde çocuklar için oyun parkuru oluşturulurken, peyzaj, çimlendirme faaliyetleri de gerçekleştirildi. Çalışmalarda, okulda görev yapan öğretmenler de görev aldı.

Ara tatil dönemini okulun eksiklerini tamamlamak adına çalışma yürüterek geçirdiklerini belirten Portakal Çiçeği Anaokulu Müdürü Ömer Burgaç; Kurumumuz tam ve yarım gün olmak üzere 3-6 yaş arası çocuklarımıza hizmette veren bir devlet okuludur. İki ay önce bu kurumda göreve başladığım andan itibaren mesai arkadaşlarım ile birlikte okulun eksiklerini tamamlamak için çalışmalara başlamıştık. Çin ve Finlandiya'daki iyi eğitim uygulamalarından örnekler alıp okulumuzda uygulamaya geçirmeye başladık. 9 günlük ara tatil dönemi ise bize bir fırsat yarattı. Mesai arkadaşlarımızla birlikte Hatay Büyükşehir ve Dörtyol Belediyesi'nin de katkı ve destekleriyle bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek halkımızın okulumuza bakış açısını iyileştirecek yönde peyzaj, çimlendirme ve oyun parkurumuzu düzenleme faaliyetlerimizi yürüttük dedi.

Müdür Burgaç, kendilerine destek veren Dörtyol Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile mesai arkadaşlarına da teşekkür etti.

Hatay ara tatilde görev yaptıkları okulun çehresini değiştirdiler

Dörtyol, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:07 Kaynak: DHA
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