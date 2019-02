Hatay Arkeoloji Müzesi İkinci Etabıyla Büyüyor

Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'da, 4 yıl önce açılışı yapılan ve dünyanın en büyük mozaik koleksiyonunun sergilendiği müzeler arasında yer alan Hatay Arkeoloji Müzesi, tamamlanmak üzere olan ikinci etabın ziyarete açılmasıyla daha da büyüyecek.

SALİM TAŞ



Kentte 1948 yılında açılan Hatay Arkeoloji Müzesi'nin ihtiyacı karşılayamaz hale gelmesi nedeniyle 2011'de yeni bir müze kurulması amacıyla 54 dönüm arazi üzerinde inşaat çalışması başlatıldı.



Zengin koleksiyonun daha iyi sergilenmesi amacıyla kurulan müze, sosyal tesisler de dahil toplam 32 bin metrekare kapalı alanıyla çağdaş müzecilik anlayışının tüm gereklilikleriyle donatılarak 2014 yılında hizmete açıldı.



Halen mevcuttaki 7 bin 145 metrekarelik alanda eserlerin sergilendiği müze, yapımında sona yaklaşılan ikinci etap teşhir salonlarının açılmasıyla 10 bin 700 metrekareye ulaşacak.



Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahip olduğu birbirinden değerli ve ünik eserlerle adından söz ettiren müzenin, yerli ve yabancı çok sayıda turist tarafından ziyaret edildiğini söyledi.



Müzede, kentte yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ve her döneme ait izler taşıyan eserlerin sergilendiğini belirten Yastı, müzeye gelen ziyaretçilerin adeta tarihte yolculuk yaptığını vurguladı.



Yastı, kısa süre içerisinde açılışı yapılacak ikinci etabın hizmete girmesiyle daha fazla eserin sergilenebileceğini aktararak, bu bölümün toplam 3 bin 555 metrekare sergi alanına sahip olacağını ifade etti.



İkinci etapta yer alacak yeni teşhir salonlarının yakın zamanda açılışının yapılacağını bildiren Yastı, "İkinci etap çalışmalarımız son aşamaya geldi. Gece gündüz özveriyle çalışıyoruz. Ülkemize, milletimize ve dünyaya güzel eserler sergilemek için ikinci etabın açılışını heyecanla bekliyoruz. Bu etapta sikke salonları, mozaikler ve çeşitli objeler sergilenecek." dedi.



Zengin sikke koleksiyonu da yeni yerinde sergilenecek



Yastı, Hatay Arkeoloji Müzesi'nin, dünyada çok nitelikli ve zengin sikke koleksiyonuna sahip müzelerinden biri olduğunu dile getirerek yeni etapta yer alacak sikke salonunda Antik Yunan'dan Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine kadar altın, gümüş ve bronz bin 11 sikkenin sergileneceğini belirtti.



Salonun Antakya'nın tarihteki ticari hayatını ve zenginliğini göstereceğini vurgulayan Yastı, şöyle devam etti:



"Bu sikkeler çok önemli. Dünyada en zengin sikke koleksiyonuna sahip müzelerden biriyiz. Bu konuda da iddialıyız. Tarihte Antakya'nın ne kadar zengin, ne kadar görkemli olduğunu da bize gösteriyor. Hem ticari hem ekonomik anlamda. Hatay her açıdan, her dönemde çok önemli bir konuma sahip. Hem kutsal yollara giden güzergah üzerinde hem ticaret merkezi konumunda. O anlamda sikke koleksiyonumuz Antakya'nın zenginliğini herkese gösterecek."



Yastı, sikke koleksiyonunun sergileneceği salonun son teknolojik donanımlarla dizayn edildiğini kaydetti.



İkinci etabın hizmete açılmasıyla ziyaretçi sayısında da artış beklendiğini aktaran Yastı, "Hatay'a ve müzemize herkesin gelmesini istiyoruz. Gerçekten görmeye değer bir müze." diye konuştu.

