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HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ'NE YERLİ TURİST İLGİSİ - Son Dakika

HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ'NE YERLİ TURİST İLGİSİ

13.06.2021 15:07

HATAY'da 3 bin 500 metrekare mozaiğin sergilendiği Arkeoloji Müzesi, yerli turistlerin uğrak mekanı olmaya başladı.

HATAY'da 3 bin 500 metrekare mozaiğin sergilendiği Arkeoloji Müzesi, yerli turistlerin uğrak mekanı olmaya başladı. Dünyanın en büyük mozaik sergileme alanına sahip müzede, Hitit Kralı 2'nci Şuppiluliuma'ya ait 3 bin yıl öncesine dayanan bir heykelin yanı sıra, pek çok mimari buluntu yer alıyor.

Antakya ilçesindeki Hatay Arkeoloji Müzesi, içerisindeki Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerle tarihe ışık tutuyor. 32 bin 754 metrekare kapalı alan, 10 bin 700 metrekare sergi alanı ve 3 bin 500 metrekare mozaiğin sergilendiği müze, dünyanın en büyük mozaik müzesi olarak kabul ediliyor. Hitit Kralı 2'nci Şuppiluliuma'ya ait 3 bin yıl öncesine dayanan bir heykelin yanı sıra, asırlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentte bulunan lahit mezarlar da burada sergileniyor.

Ülke genelinde koronavirüs vaka sayısının en çok azaldığı iller arasında yer alan Hatay'da bulunan müze, yerli turistlerin uğrak mekanı oldu. Birçok ilden gelen ziyaretçilerini tarihte bir yolculuğa çıkaran müzenin zengin koleksiyonu, merkezi Antakya olmak üzere İskenderun, Reyhanlı, Harbiye, Samandağ, Erzin, Dörtyol, Altınözü, Kırıkhan, Hassa ilçelerinde yapılan kazılardan çıkan eserlerden oluşuyor. Çoğu Roma dönemine ait olan mimari ve diğer buluntular bölgenin ihtişamını gösteriyor.

Müzeyi ziyaret etmek için ailesiyle Konya'dan gelen Mücahit Taşar, 'Şimdiye kadar gördüğüm en güzel müze burası olabilir. 'Medeniyetler beşiği' olarak bahsedilen bu şehrin, antik çağlardan itibaren Mısır dönemi, Roma dönemi, Helenistik dönem, öncesindeki Hitit dönemini, Asur dönemini hatta Mısır kalıntılarına kadar hepsini bir arada görebildiğimiz harika bir müze' dedi.

Müzeyi görmek için İstanbul'dan gelen Gökçe Türkyılmaz ise Hitit tarihine büyük merak duyduğunu anlattı. Türkyılmaz, "Çok modern ve güzel bir müze olmuş. Çok fazla eser var, çok beğendim? diye konuştu.

'HATAY, TÜRKİYE'NİN AÇIK HAVA MÜZESİDİR'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da asırlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'ın bir değer olduğunu vurguladı. Yayman, 'Hatay, hikayesi olan bir şehir. Bu kent Türkiye'nin en önemli şehirlerinden bir tanesidir, Türkiye'nin açık hava müzesidir. Biz dünyanın ve Türkiye'nin tüm insanlarını, Hatay'a bu müzeyi ve ihtişamı görmeye davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

HASADA DAYALI SERGİ AÇILACAK

Müze Müdürü Ayşe Ersoy ise müzeyle ilgili şunları anlattı:

'Müzemiz, ikinci etap açılış tarihi olan 2019'dan sonra sergilediği alan itibarıyla dünyanın en büyük mozaik müzesi oldu. Son yıllarda yaptığımız kazılarda çıkan eserleri sergilemek için yeni sergi salonları açıyoruz. Önümüzdeki günlerde, tamamen hasada dayalı bir sergi açacağız. Ziyaretçilerimizi, üzüm hasadı ve zeytin hasadı ile ilgili Neolitik'ten günümüze kadar hasadın nasıl geliştiğini ve yöntemlerini anlatan bir sergiyle buluşturacağız. Müzemizin toplamda 38 bin eseri var. Depolarımızda hala eserlerimiz var. Müze bahçesinde bir açık teşhir, müzenin önüne de bir teşhir yapmayı düşünüyoruz.'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ise herkesi dünyanın en büyük mozaik müzesine davet etti.

HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ'NE YERLİ TURİST İLGİSİ
HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ'NE YERLİ TURİST İLGİSİ
HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ'NE YERLİ TURİST İLGİSİ
HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ'NE YERLİ TURİST İLGİSİ

Arkeoloji Müzesi, Hatay, Roma, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ'NE YERLİ TURİST İLGİSİ - Son Dakika


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