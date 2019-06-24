Son Dakika Haberleri: HATAY Arsuz'da Dünya Yoga Günü etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

HATAY Arsuz'da Dünya Yoga Günü etkinliği

1 saat önce

Arsuz'da Dünya Yoga Günü etkinliğiHatay'ın Arsuz Belediyesi, Dünya Yoga Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.

Arsuz'da Dünya Yoga Günü etkinliği
Hatay'ın Arsuz Belediyesi, Dünya Yoga Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.
Arsuz Sahil Yürüyüş Yolu plajında halkın katılımıyla gerçekleşen yoga etkinliği, keyifli anlara sahne oldu. Arsuz Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel, bu tarz etkinliklerin ilçede yapılmasından memnun olduğunu dile getirerek, 'Arsuz her ne kadar deniz, kum ve güneş ile anılsa da; sosyal ve kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin tümüne ev sahipliği yapmaktadır. İlçemizi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak adına, her türlü etkinliğe, kurumsal olarak destek vermekteyiz. Tüm hocalarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.
Yoga hakkında katılımcılara bilgi verildikten sonra eğitmenler; Melike Sağnak, Aylin Aslan, Figen Tüme, İmren Sayar, Fulya Beyoğlu, Nursemin Eser, Funda Bayar, Latife Kıvrak, Duygu Antakyalı, Yonca Ağtaş, Esin Altuğ eşliğinde yoga seansları gerçekleştirildi.
HATAY Arsuz'da Dünya Yoga Günü etkinliği
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:03 Kaynak: DHA
ahmet yüksel, hatay, arsuz, yoga, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otobüs şoförü İmamoğlu kazandı diye yolculardan ücret almadı 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında mağdurlar konuştu Motorine 17-18 kuruş zam bekleniyor AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 18:07:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HATAY Arsuz'da Dünya Yoga Günü etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]