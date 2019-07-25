HATAY Arsuz da kilometrelerce festival kuyruğu
8 dakika önce
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bugün başlayan "Milyonfest Arsuz" festivaline binlerce müziksever akın etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:47 Kaynak: DHA
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bugün başlayan "Milyonfest Arsuz" festivaline binlerce müziksever akın etti. Festivalin girişinde kilometrelerce kuyruk oluştu. Milyon Yapım tarafından Umut Kuzey öncülüğünde düzenlenen Milyonfest Arsuz bugün kapılarını açtı. 4 gün sürecek festivalde Athena, Mor ve Ötesi, Şebnem Ferah, Duman, Selda Bağcan'ın da aralarında olduğu 28 sanatçı sahne alacak. Müzikseverlere kamp imkanının da sunulduğu festivale binlerce müziksever katılırken, festival alanı girişinde kilometrelerce kuyruk oluştu.
Festivalin programı şu şekilde:
25 Temmuz Perşembe
mor ve ötesi
Pinhani
Umut Kuzey
Flört
Eda Baba
Hedonutopıa
Soydan Soydaş (Keşif Sahnesi)
26 Temmuz Cuma
Athena
maNga
Ceza
Adamlar
Sena Şener
Nova Norda
Sidar Baran Taş (Keşif Sahnesi)
27 Temmuz Cumartesi
Şebnem Ferah
Emre Aydın
Feridun Düzağaç
Fatma Turgut
Pera
Yok Öyle Kararlı Şeyler ( Yökş )
Beşses (Keşif Sahnesi)
28 Temmuz Pazar
Duman
Selda Bağcan
Cem Adrian
Pamela
Can Gox
The Away Days
Ümit Olgun ve Paryalar (Keşif Sahnesi)
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