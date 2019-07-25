HATAY Arsuz da kilometrelerce festival kuyruğu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bugün başlayan "Milyonfest Arsuz" festivaline binlerce müziksever akın etti. Festivalin girişinde kilometrelerce kuyruk oluştu. Milyon Yapım tarafından Umut Kuzey öncülüğünde düzenlenen Milyonfest Arsuz bugün kapılarını açtı. 4 gün sürecek festivalde Athena, Mor ve Ötesi, Şebnem Ferah, Duman, Selda Bağcan'ın da aralarında olduğu 28 sanatçı sahne alacak. Müzikseverlere kamp imkanının da sunulduğu festivale binlerce müziksever katılırken, festival alanı girişinde kilometrelerce kuyruk oluştu.Festivalin programı şu şekilde:25 Temmuz Perşembemor ve ötesiPinhaniUmut KuzeyFlörtEda BabaHedonutopıaSoydan Soydaş (Keşif Sahnesi)26 Temmuz CumaAthenamaNgaCezaAdamlarSena ŞenerNova NordaSidar Baran Taş (Keşif Sahnesi)27 Temmuz CumartesiŞebnem FerahEmre AydınFeridun DüzağaçFatma TurgutPeraYok Öyle Kararlı Şeyler ( Yökş )Beşses (Keşif Sahnesi)28 Temmuz PazarDumanSelda BağcanCem AdrianPamelaCan GoxThe Away DaysÜmit Olgun ve Paryalar (Keşif Sahnesi)