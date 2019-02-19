Son Dakika Haberleri: Hatay Asayiş Şube Müdürü Ateş'in Cenazesi Toprağa Verildi

Hatay Asayiş Şube Müdürü Ateş'in Cenazesi Toprağa Verildi

34 dakika önce

Hatay Emniyet Müdürlüğü binasında başından yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş'in cenazesi, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi.

Hatay Asayiş Şube Müdürü Ateş'in Cenazesi Toprağa Verildi, System.String[]
Hatay Emniyet Müdürlüğü binasında başından yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş'in cenazesi, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü binasında başından yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş'in (48), cenazesi defnedilmek üzere Hatay'dan karayoluyla Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camisi'ne getirildi.

Ateş'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenaze törenine, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:52 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Ateş, Hatay, Güncel
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