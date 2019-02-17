Son Dakika Haberleri: Hatay Asayiş Şube Müdürü Ateş Öldü

Hatay Asayiş Şube Müdürü Ateş Öldü

1 saat önce

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş başından yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hatay Asayiş Şube Müdürü Ateş Öldü, System.String[]
Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş başından yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü binasında silah sesi duyan polisler sesin geldiği yere gittiğinde Ateş'i başından yaralı olarak buldu.

Meslektaşları tarafından çağrılan ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan Ateş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ailevi sorunları nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen Mustafa Ateş'in ilk bulgulara göre beylik tabancasıyla başına bir el ateş ederek intihar ettiği belirtiliyor.

Ateş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:21 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel
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