Son Dakika Haberleri: Hatay Asayiş Şube Müdürü Ateş, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hatay Asayiş Şube Müdürü Ateş, Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Hatay Emniyet Müdürlüğü binasında dün başından yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş (48), için tören düzenlendi.

Hatay Asayiş Şube Müdürü Ateş, Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Hatay Emniyet Müdürlüğü binasında dün başından yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş (48), için tören düzenlendi.

Türk bayrağına sarılı Ateş'in, cenazesi İl Emniyet Müdürlüğü binasına getirildi. Burada saygı duruşunda bulunulmasının ardından Ateş'in öz geçmişi okundu.

Bu arada Ateş'in tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun duasının ardından Ateş'in cenazesi defnedilmek üzere karayoluyla Ankara'ya gönderildi.

Törene Ateş'in ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez de katıldı.

Dün İl Emniyet Müdürlüğü binasında silah sesi duyan polisler sesin geldiği yere gittiğinde Ateş'i başından yaralı halde bulunmuş ve çağrılan ambulansla kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Ailevi sorunları nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen Mustafa Ateş'in ilk bulgulara göre beylik tabancasıyla başına bir el ateş ederek intihar ettiği belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:16 Kaynak: AA

Mustafa Ateş, Emniyet Müdürlüğü, Hatay, 3. Sayfa
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