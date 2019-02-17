Hatay Asayiş Şube Müdürü İntihar Girişiminde Bulundu (Arşiv)
1 saat önce
HATAY Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, İl Emniyet Müdürlüğü'nde intihar girişiminde bulundu.
HATAY Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş
, İl Emniyet Müdürlüğü'nde intihar girişiminde bulundu.
Olay, Hatay
İl Emniyet Müdürlüğü'nde bugün öğleden sonra meydana geldi. 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Ateş, iddiaya göre Emniyet Müdürlüğü içinde tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, polis memurları tarafından Hatay Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Ateş'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:41 Kaynak: DHA
Hatay Asayiş Şube Müdürü İntihar Etti
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