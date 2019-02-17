Hatay Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş Makamında İntihara Kalkıştı
11 dakika önce
Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, makamında beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, makamında beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.
Alınan bilgiye göre, kısa süre önce Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden, Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanan Mustafa Ateş, makamında kendi silahıyla başına ateş etti. Ağır yaralanan Ateş, ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ateş'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:30 Kaynak: İHA
Hatay Asayiş Şube Müdürü İntihar Girişiminde Bulundu
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