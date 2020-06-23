HATAY Asi Nehri'nde sahile vuran balıklar, çamur akıntısından oksijensiz kalmış - Son Dakika

HATAY Asi Nehri'nde sahile vuran balıklar, çamur akıntısından oksijensiz kalmış

Asi Nehri'nde sahile vuran balıklar, çamur akıntısından oksijensiz kalmışHATAY'da etkili olan sağanak sonrası Asi Nehri'nin taşması sonucunda sahile vuran balıkların çamur akıntısında oksijensiz kalması sonucu öldüğü anlaşıldı.

Asi Nehri'nde sahile vuran balıklar, çamur akıntısından oksijensiz kalmış

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HATAY'da etkili olan sağanak sonrası Asi Nehri'nin taşması sonucunda sahile vuran balıkların çamur akıntısında oksijensiz kalması sonucu öldüğü anlaşıldı.

Samandağ ilçesinde 20 Haziran günü etkili olan sağanak sonrası Asi Nehri'nde balıklar sahile vurdu. Vatandaşlar tarafından toplanan balıklarla ilgili değerlendirmede bulunan Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, yağışın etkisiyle nehirde çamur akıntısı olduğunu ve deniz canlılarının bu akıntı nedeniyle oksijensiz kaldığını belirtti. Sadece balıkların değil aşırı akıntı nedeniyle sazlık, naylon ve kamışların da kıyıya vurduğunu belirten Atik, "Vatandaşlar kıyıya vuran balıkları topladılar. Buradan söylüyorum. Kimse evine götürüp bu balıkları yemesin çünkü zehirlenebilirler. Dikkat etmek gerekir" dedi.

Asi Nehri'nin taşmasının nedeninin, Amik Gölü'nün kurutulmasından sonra ve iklim değişiklikleri nedeniyle ani bastıran yağışlar ile ani kuraklıklar olduğunu kaydeden Atik, doğa tahribatının doğal yaşama büyük etkisi olduğunu ve bu tür olayların daha sık yaşanır hale geldiğini sözlerine ekledi.

Samandağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HATAY Asi Nehri'nde sahile vuran balıklar, çamur akıntısından oksijensiz kalmış - Son Dakika

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