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Hatay atakaş limanı'na yanaşan gemide yangın

34 dakika önce

Atakaş Limanı'na yanaşan gemide yangınHatay'ın İskenderun ilçesinde ikinci Organize Sanayi Bölgesi Atakaş Limanı'na yanaşan Türk bandralı Kran Asya adlı kuru yük gemisinde çıkan yangın, itfaiye ekibi tarafından yaklaşık iki saatte söndürüldü.

Atakaş Limanı'na yanaşan gemide yangın

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ikinci Organize Sanayi Bölgesi Atakaş Limanı'na yanaşan Türk bandralı Kran Asya adlı kuru yük gemisinde çıkan yangın, itfaiye ekibi tarafından yaklaşık iki saatte söndürüldü.

Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan aldığı yükle İskenderun Atakaş Limanı'na demirleyen 9327 grostonluk kuru yük gemisi Kran Asya'nın makine dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mürettebat ve liman ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede üst güverteye kadar yayıldı. İtfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, denizden de römorkörlerin müdahalesiyle yaklaşık iki saatte söndürüldü. Gemide hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Hatay atakaş limanı'na yanaşan gemide yangın

İskenderun, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:24 Kaynak: DHA
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