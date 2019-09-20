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Hatay atatürk caddesi 3 gün süreyle trafiğe kapanıyor

2 saat önce

Atatürk Caddesi 3 gün süreyle trafiğe kapanıyorHatay'ın en işlek caddelerinden biri olan ve kent merkezinin önemli ulaşım noktalarından biri olan Atatürk Caddesi, asfalt serim ve trafik düzenlemesi çalışmaları dolaysıyla 3 günlüğüne trafiğe kapatılıyor.

Atatürk Caddesi 3 gün süreyle trafiğe kapanıyor

Hatay'ın en işlek caddelerinden biri olan ve kent merkezinin önemli ulaşım noktalarından biri olan Atatürk Caddesi, asfalt serim ve trafik düzenlemesi çalışmaları dolaysıyla 3 günlüğüne trafiğe kapatılıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Atatürk Caddesi'nin 20 Eylül Cuma günü saat 19.00'dan 23 Eylül pazartesi saat 06.00'a kadar trafiğe kapalı olacağı duyuruldu. Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca yürütülecek çalışmalarda Atatürk Caddesi Vali Ürgen Alanı'ndan Kavaslı Katlı Kavşağı'na kadar olan güzergah trafiğe kapalı olacak; ayrıca çalışma boyunca Yavus Sultan Selim Caddesi'nden ve 4'üncü sokaktan Atatürk Caddesi'ne araç girişine kapalı olacak.

Ulaşımın aksamaması adına Atatürk Caddesi'nden gelen araçların Selim Çelenk Sokağı'nı kullanarak Kanatlı Caddesi'ne, devamındaki Türkmenbaşı Caddesi'ne ve Bekir Karabacak Köprüsü'ne kadar tek yön, Bekir Karabacak Köprüsü'nden sonra da çift yön olarak trafik akışının sağlanacağı belirtildi.

Hatay atatürk caddesi 3 gün süreyle trafiğe kapanıyor

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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:34 Kaynak: DHA
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