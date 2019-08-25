Son Dakika Haberleri: HATAY BABASINI ÖRNEK ALDI, HURDA PARÇALARINDAN KAPLUMBAĞA HEYKELİ YAPTI
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HATAY BABASINI ÖRNEK ALDI, HURDA PARÇALARINDAN KAPLUMBAĞA HEYKELİ YAPTI

57 dakika önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ve heykel sanatçısı babası Mervan Altınorak'ı örnek alan lise son sınıf öğrencisi Dilara Altınorak(19), kullandığı hurda malzemesi ile 50 kilogram ağırlığında kaplumbağa heykeli yaptı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ve heykel sanatçısı babası Mervan Altınorak'ı örnek alan lise son sınıf öğrencisi Dilara Altınorak(19), kullandığı hurda malzemesi ile 50 kilogram ağırlığında kaplumbağa heykeli yaptı.

Reyhanlı Tayfur Sökmen Anadolu lisesi son sınıf öğrencisi Dilara Altınorak, uzun zamandır mozaik ve heykel sanatı ile uğraşan babası Mervan Altınorak'ın(50), çalışmalarını yakından takip etti, bazen de yardımcı oldu. Zaman içerisinde babası gibi sanatçı olmak isteyen Altınorak, hurda malzemeleri kullanarak önce iki tane kelebek ve küçük bir su kaplumbağası yaptı. Daha sonra da mesleğe duyduğu sevgi ile bu defa da hurdalardan kara kaplumbağası yaptı. Kaplumbağayı yapmak için aralarında dişli, zincir, vida, araba bujisi, fren balatası olmak üzere yaklaşık 800 parça hurda kullandığını söyleyen Dilara Altınorak, 'Babamı örnek aldım. Yaptığı çalışmaları yakından takip ettim. Babam gibi bir sanatçı olmak için kolları sıvadım ve 20 günlük bir çalışma ile kara kaplumbağası yaptım. Şimdi sırada kartal heykeli var ve daha sonra da hurda malzemeleri ile daha farklı eserler yapacağımö dedi.

HEDEFİ YURT DIŞINDA GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ALMAK

Lise eğitimini tamamladıktan sonra hedefinin yurt dışında güzel sanatlar eğitimi almak ve Türkiye' de hurda sanatının yaygınlaşmasına katkı sağlamak olduğunu söyleyen Altınorak, geleceğin heykel sanatçısı olmayı hedeflediğini belirtti. Kızının çalışmasından memnun olduğunu söyleyen babası Mervan Altınorak, 'Dilara sürekli beni izledi ve kısa sürede hurda parçaları ile heykel yapmayı öğrendi. Kaplumbağa heykeli yaparak bir başarıya imza attı, gelecek vaad ediyorö dedi.

Reyhanlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:08 Kaynak: DHA
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