Son Dakika Haberleri: Hatay Babasının Dövdüğü Mertcan, Yaşam Savaşını Kaybetti

Hatay Babasının Dövdüğü Mertcan, Yaşam Savaşını Kaybetti

1 dakika önce

Babasının dövdüğü Mertcan, yaşam savaşını kaybetti (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE YENİDEN)Hatay'ın İskenderun ilçesinde babası Mehmet Ali Y. tarafından dövülerek ağır yaralanan Mertcan Y., (6) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hatay Babasının Dövdüğü Mertcan, Yaşam Savaşını Kaybetti, System.String[]
Babasının dövdüğü Mertcan, yaşam savaşını kaybetti (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE YENİDEN)

Hatay'ın İskenderun ilçesinde babası Mehmet Ali Y. tarafından dövülerek ağır yaralanan Mertcan Y., (6) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ihbar üzerine Mehmet Ali Y.'nin evine giden sağlık ekipleri, oğlu Mertcan Y.'nin başına sert cisimle vurulması sonucu ağır yaralandığını belirledi. Hayati tehlikesi olan çocuk hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Oğlunu elektrik süpürgesinin borusuyla dövdüğü iddia edilen Mehmet Ali Y., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinde, oğlunun yüksek yerden düştüğünü öne sürdü. Ancak yapılan araştırmada Mehmet Ali Y.'nin oğlunu ödevini yapamadığı için elektrik süpürgesinin demiriyle dövdüğü ortaya çıktı. Baba Mehmet Ali Y. tutuklandı. İskenderun Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Mertcan Y. bugün sabaha karşı yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:11 Kaynak: DHA

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