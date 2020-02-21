Hatay bakan akar ve komutanlar, suriye sınırında - Son Dakika
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Hatay bakan akar ve komutanlar, suriye sınırında

17 dakika önce

Bakan Akar ve komutanlar, Suriye sınırında (3)BAKAN AKAR'DAN ŞEHİT EVİNE ZİYARETSuriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, İdlib'te...

Bakan Akar ve komutanlar, Suriye sınırında (3)

BAKAN AKAR'DAN ŞEHİT EVİNE ZİYARET

Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, İdlib'te rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın (24), Samandağ ilçesindeki babaevini ziyaret etti. Şehidin babası Remzi Fırıncıoğulları ve anne Münteha Fırıncıoğulları'na taziye dileklerinde bulunan Bakan Akar ile beraberindeki komutanlar, taziye çadırında dua etti.

Hatay bakan akar ve komutanlar, suriye sınırında

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:35 Kaynak: DHA
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